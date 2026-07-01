Engelli Emine\'nin kep takma hayali gerçek oldu

ÇOMÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne birinci olarak giren işitme engelli Emine Melek Şaşmaz, kep takma hayalini gerçekleştirdi. Başarılı dört yıl geçiren Şaşmaz, mezun oldu ve kepini taktı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı resim sınıfı kursiyerlerinden Emine Melek Şaşmaz, 2022 yılında ÇOMÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavı'nda birinci olmuştu. Mutluluk gözyaşları döken Şaşmaz, bütün hayalinin üniversiteden mezun olmak ve kep takmak olduğunu açıklamıştı.

Başarılı öğrenciler arasına girdi

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya başlayan Şaşmaz, burada da yeteneğini geliştirerek sınıfta başarılı öğrenciler arasına girdi. Geçen dört yılın ardından Şaşmaz, üniversiteden mezun oldu. Şaşmaz, hayalini kurduğu gibi cübbesini giyip kepini taktı. Mezuniyet töreninde de kepini gökyüzüne fırlatıp bol bol fotoğraf çekildi.

İnsan isteyince her şey oluyormuş

Bu noktaya gelmesinde Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimin çok etkisi olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Engelliler Sarayı'na ilk gittiğimde resim yapmayı bilmiyordum. Orada geçirdiğim beş yılın ardından resim yeteneğimi ortaya çıkardım. Özel yetenek sınavlarına da orada hazırlanmıştım. O yüzden orasının benim hayatımda çok özel bir yeri var. Şimdi de yıllar önce hayalini kurduğum yerdeyim. Şunu söyleyebilirim ki, insan isteyince her şey oluyormuş. İstedim, çalıştım ve engelleri aşıp başardım" dedi.

Başkan Yıldız tebrik etti

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da azim ve çalışma sonucunda hayallerine ulaşan Şaşmaz'ı tebrik edip bundan sonraki hayatında başarılar diledi. - İSTANBUL