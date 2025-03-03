İşitme Engelli Gençten Umut Dolu Kitap - Son Dakika
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Yerel

İşitme Engelli Gençten Umut Dolu Kitap

Ali Ümit Pamuk, işitme kaybıyla mücadele edenlerin hikayesini 'Seslerin Gücüyle Büyümek' kitabında topladı.

03.03.2025 18:37
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İşitme engelli genç yaşadığı zorlukları kitapta topladı

İşitme engelli Ali Ümit Pamuk:

"Bu kitabı çıkarma amacım benim gibi olan insanlara ve ailelerinin sesi ve umutları olmak istedim"

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan işitme engelli 23 yaşındaki Ali Ümit Pamuk, yaşadığı zorlukları kaleme döktü.

Çıkardığı "Bir Bir Çocuk Dünya, Seslerin Gücüyle Büyümek "isimli kitabı sadece kendisinin değil, aynı zamanda kendi gibi engelleri aşmaya çalışan, zorluklarla yüzleşen, ancak yılmayan herkes için yazdığını belirten Ali Ümit Pamuk, bu kitapta sadece bir çocuğun işitme kaybı ile mücadelesini değil, aynı zamanda her engelle karşılaşan insanın içindeki gücü bulmaya çalışmasını da göreceklerini söyledi.

Ali Ümit Pamuk; "Ailem 6 aylıkken işitme kaybımın olduğunu öğrendiler. 3 yaşıma kadar çeşitli doktorlara giderek çözüm arayışına girdiler. Bu çözüm arayışı sonucunda biyonik kulak ameliyatını öğrendiler. 3 yaşında biyonik kulak ameliyatı oldum. Bu yaşıma kadar biyo0nik kulak sayesinde duyabiliyorum ve konuşabiliyorum. Bu süreç zarfında ailemle birlikte bir çok zorluklar yaşadık. Bu kitabı çıkarmam bu zorlukların sayesinde oldu. 2 yıl önce bu kitabı çıkarmaya karar verdim. Zorlukların üstesinden geldiğimi dair yazıya döktüm. Bu kitabı çıkarma amacım benim gibi olan insanlara ve ailelerinin sesi ve umutları olmak istedim. Bu kitabı çıkarma konusunda en çok desteği ailem verdi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İşitme Engelli Gençten Umut Dolu Kitap - Son Dakika

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