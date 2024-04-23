İskenderun'da deprem sonrası Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İskenderun'da deprem sonrası Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

İskenderun\'da deprem sonrası Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve öğrenciler katıldı.

23.04.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın yanı sıra yetkiler ve öğrenciler katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, İskenderun, 23 Nisan, Çocuk, Hatay, Deprem, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskenderun'da deprem sonrası Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da deprem sonrası Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement