İskenderun'da ev yangını paniği - Son Dakika
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İskenderun'da ev yangını paniği

İskenderun\'da ev yangını paniği
23.06.2026 09:49
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi'nde bir meskende yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi'nde bir meskende yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İskenderun Numune Mahallesi'nde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin büyümesini önlemek için çalışma başlattı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

YANGIN NUMUNE MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi'nde bulunan bir meskende çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler bölgeye ulaşır ulaşmaz müdahaleye başladı. Yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için gerekli önlemler alındı.

EKİPLER ALEVLERİ BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale etti. Ekiplerin etkili çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürerken, yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yerel İskenderun'da ev yangını paniği - Son Dakika

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