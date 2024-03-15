İskilip\'te 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarını süslüyor

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır devam eden geleneği yaşatan vatandaşlar, fırınlarda 8 saatte pişirdikleri keşkekle iftar sofralarını lezzetlendiriyor.
İskilip ilçesinde 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneğe şahitlik etmeye devam ederken, iftar saatinde fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. UNESCO'nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor.
Fırınlarda yoğunluk oluşuyor
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün girişimleri ile marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.
Keşkekler hazır olunca kaleden davul çalınıyor
Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.
"Keşkek bizim kırmızı çizgimiz"
Keşkek'in İskilip için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Recep Bodur, "Yani bizim kırmızı çizgimizdir. Ramazan ayında keşkek, tarhana çorbası, salata bu üçlüden İskilipliler bir ay boyunca ayrılmaz. Sabah saatlerinde keşkekler fırına verilir. Akşam da İskilip Kalesi'nden davul çalınır. Davul sesini duyan keşkeğin fırından çıktığını anlar ve fırına gelerek keşkeklerimizi alırız" dedi.
Ramazan keşkeğinin bir gelenek olduğunu dile getiren Bodur, "İnşallah bu gelenek kaybolmaz. Gelecekte de çocuklarımız bu geleneği yaşatır. Güzel bir gelenek inşallah devam eder. Bayanlar uğraşmıyor. Hazır bir yemek" ifadelerini kullandı.
"Keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezi"
Keşkeğin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren fırıncı esnaflarından Ahmet Kula ise, "Ramazan ayı boyunca bütün mahallelerde keşkek yapılır. Sabah getirilen keşkek çömleklerini vatandaşlar akşam nare sesiyle birlikte gelerek fırınlar açılır insanlar keşkeklerini alır ve evine gider" diye konuştu. - ÇORUM
Son Dakika › Yerel › İskilip'te 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika
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