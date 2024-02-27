İŞKUR İl Müdürlüğü, Son 2 Yılda 84 Bin Kişiyi İstihdam Etti

Yerel

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen istihdam faaliyetleri çerçevesinde 2022-2024 yılları arasını kapsayan son 2 yıl içinde toplam 84 bin 69 kişilik ilana karşılık 37 bin 561 kişi istihdam edildi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak yaptığı açıklamada; "2022 yılı sonunda Kayseri genelinde firmalardan alınmış olan açık iş sayısı 32 bin 219 kişi ve bu rakama karşılık işe yerleştirilen kişi sayısı 15 bin 79 kişi iken, 2023 yılı sonunda alınan açık sayısı 51 bin 850 kişi ve yine bu rakama karşılık gelen işe yerleştirme sayısı ise 22 bin 482 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani son iki yıllık periyotta açık sayısında yüzde 60, işe yerleştirme sayısında ise yaklaşık yüzde 50'lik bir artış yaşanmıştır. Yaşanan bu artışta İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen etkin eşleştirme faaliyetleri, eğitim ve kurslar, yoğun işyeri ziyaretleri, yürütülen çeşitli projeler ve özellikle son dönemde düzenli olarak hizmet binamızda gerçekleştirilen, firmaların ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdikleri toplu iş görüşmelerinin büyük katkısı olduğu görülmektedir. Ayda iki kez düzenlenen bu görüşmelerde vatandaşlarımız aynı anda eleman ihtiyacı olan 20 farklı firmanın insan kaynakları sorumluları veya yetkilileri ile çok kısa süre içerisinde ve zahmetsizce iş görüşmelerini yapabilmekte, kendilerine uygun işyerini seçebilmektedir. Aynı şekilde son dönemde eleman bulma sıkıntısı çeken firmalar da birçok iş arayanla yüz yüze görüşerek eleman ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gerçekleştirilen tüm bu faaliyetlere 2024 yılı sonuna kadar hız kesmeden ve yeni projeler ilave edilerek devam edilecektir. İş arayan tüm vatandaşlarımızı ve işçi arayan tüm işverenlerimizi Kurumumuzu ziyaret etmeye ve hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ