İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika
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İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 2024 yılının Ocak - Haziran ayları arasında 28 bin 785 açık işe yönlendirmeler sonucu 9 bin 397 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ayrıca meslek lisesi mezunlarına yönelik teşvik programının da hayırlı olmasını diledi.

14.07.2024 11:23
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İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; "Alınan açık iş sayısı 28 bin 785 olup, bu açık işlere yönlendirmelerimiz sonucu 9 bin 397 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; 2024 yılının Ocak - Haziran ayları arasındaki çalışmaları değerlendirdi. Kayseri'de 28 bin 785 açık iş olduğunu ve bu işlere 9 bin 397 kişinin İŞKUR aracılığıyla yerleştirildiğini aktaran Ak; "İş ve meslek danışmanlarımız marifetiyle gerek elektronik ortamda gerek yüz yüze yapılan ziyaretlerde alınan açık iş sayısı 28 bin 785 olup, bu açık işlere yönlendirmelerimiz sonucu 9 bin 397 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Yine Ocak - Haziran döneminde 24 bin 469 kişiyle bireysel görüşme yapılmış, 20 bin 619 kişiyle de üniversiteler ve eğitim kurumlarında bireysel iş arama becerileri, meslek danışmanlığı konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere personelimizden engelli koçlarımız, kurumumuza kayıtlı 3 bin 497 engelli işgücünün her birini işe yerleşmesinde ve istihdamına kalmasında hizmet vermektedir. Yine bu dönemde 854 engelli İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Kadınlar, uzun süreli işsizler, engelliler ve eski hükümlülerden oluşan dezavantajlı grupların kamu kurumlarında kısa süreli istihdamını sağlayan bin 732 kişilik kısa adı TYP olan Toplum Yararına Program, vatandaşlarımız tarafından ilgi gören hizmetlerimiz halen devam etmektedir" dedi.

Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışmaları için imzalanan protokolünün de hayırlı olmasını dileyen İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın çok kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı meslek lisesi mezunlarına yönelik olan teşviğimizden de bahsetmek istiyorum. Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre meslek lisesi mezunlarının elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve mekan tasarımı teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojileri ve iklimlendirme ve gemi yapımı alanında bizim işbaşı eğitim programlarına katılmaları durumunda normal asgari ücretten yüzde 30 artırımla mezun öğrencilere ücret ödenecektir. Bu da şu anki rakamla 22 bin 100 TL'ye denk gelmektedir. Burada hedeflenen meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışmalarını teşvik etmek ve işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğini artırmaktır. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika
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