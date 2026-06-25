İslahiye Kaymakamı Soylu\'ya Duygusal Veda

Gaziantep İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, düzenlenen veda töreni ile yeni görev yeri Antalya Finike'ye uğurlandı. Kaymakam Soylu, binlerce İslahiyelinin katıldığı duygusal veda töreni ve uzun araç konvoyu ile uğurlandı.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Mülki İdare Amirliği Üstün Hizmet Ödülü alan Gaziantep İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Antalya'nın Finike ilçesi kaymakamlığına atandı. Atama kararının ardından İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, düzenlenen veda töreni ile yeni görev yeri Antalya Finike'ye uğurlandı. Kaymakam Soylu'ya veda programına binlerce İslahiyelinin katıldı, duygusal anları yaşandı. İlçede fahri hemşerilik beratı da verilen Soylu, İslahiye'de fahri hemşerilik beratı verilen ilk kaymakam oldu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Soylu, ilçe çıkışına kadar kendisine eşlik eden uzun araç ve motosiklet konvoyu ile yeni görev yeri Finike'ye uğurlandı. - GAZİANTEP