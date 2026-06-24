İslam dünyasının üniversite liderleri Gaziantep\'te buluşacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, uluslararası dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 43 ülkeden 100'ün üzerinde rektör, üst düzey akademik yönetici ve yükseköğretim temsilcisini bir araya getirecek olan İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı, 26-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'de bu kapsamda gerçekleştirilen ilk uluslararası yükseköğretim buluşması olma özelliği taşıyan toplantı, dört kıtadan üniversite liderlerini aynı platformda buluşturacak. Toplantıda yükseköğretimde ortak vizyon, akademik iş birlikleri, araştırma ve geliştirme ağları, bilimsel hareketlilik, akademik diplomasi ve kurumsal dayanışma gibi başlıklar ele alınacak.

43 ÜLKEDEN 100'ÜN ÜZERİNDE REKTÖR KATILIM SAĞLAYACAK

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, toplantının yalnızca bir akademik buluşma olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararası vizyonunu yansıtan stratejik bir girişim olduğunu belirtti. Demir, organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekerek Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu toplantıya 43 ülkeden 100'ün üzerinde rektörün katılım sağlayacağını söyledi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyadan üniversite yöneticilerinin Gaziantep'te bir araya geleceğini ifade eden Demir, toplantının yalnızca İslam dünyasına değil, küresel akademik iş birliğine de katkı sunacak önemli bir platform olduğunu vurguladı. Organizasyona yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirten Demir, farklı ülkelerden üniversite yöneticilerinin son günlerde de katılım taleplerini iletmeye devam ettiğini söyledi. Planlanan katılım sayısının üzerine çıkıldığını ifade eden Rektör Demir, toplantının uluslararası akademik çevrelerde büyük heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

AKADEMİK DİPLOMASİ VE ORTAK GELECEK VURGUSU YAPILACAK

Toplantıda, İslam dünyasındaki üniversiteler arasında kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yükseköğretimde ortak vizyon oluşturulması, akademik dayanışmanın güçlendirilmesi, araştırma ağlarının geliştirilmesi ve üniversiteler arası hareketliliğin artırılması programın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan krizler ve küresel dönüşümlerin üniversitelere önemli sorumluluklar yüklediğini ifade eden Rektör Demir, yükseköğretim kurumlarının bilgi üretmenin yanı sıra uluslararası diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesinde de etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Demir, bu kapsamda düzenlenecek toplantının üniversiteler arasında ortak çalışma kültürünü güçlendireceğini ve akademik diplomasinin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Toplantıda üniversiteler arası iş birliği modelleri, ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile yükseköğretimin geleceğine yönelik stratejik konular da masaya yatırılacak.

GAZİANTEP'İN STRATEJİK KONUMU ÖNE ÇIKACAK

Toplantının Gaziantep'te düzenlenmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Rektör Demir, kentin sahip olduğu stratejik konuma dikkat çekti. Gaziantep'in Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirten Demir, şehrin artık yalnızca sanayi, ticaret ve gastronomiyle değil; uluslararası ilişkiler, akademik iş birlikleri ve küresel vizyon odaklı organizasyonlarla da öne çıktığını ifade etti. Toplantının açılış programında, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmasının ardından çeşitli oturumlar düzenlenecek. Program kapsamında yükseköğretimin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılacak ve katılımcı üniversiteler arasında yeni iş birliği imkanları ele alınacak. GİBTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı'nın, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine önemli katkılar sunması bekleniyor. Toplantının sonunda üniversiteler arasında yeni iş birliği ağlarının kurulması, ortak projelerin geliştirilmesi ve bilimsel dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılması hedefleniyor. 26-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek bu tarihi buluşma, Türkiye'nin akademik diplomasi alanındaki en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Haber: Mehmet Güngördü