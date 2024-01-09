İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında işbirliği görüşüldü

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) Başkan Yardımcısı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreteri Yousef Khalawi ve beraberindeki heyet, OIC-AC Sekretaryasını ziyaret etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) Başkan Yardımcısı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreteri Yousef Khalawi, ICCIA Holding Genel Müdürü Dr. Mohamed Ibrahim ve ICCIA İş Geliştirme Müdürü Ahmed Mohamed'den oluşan heyet, 4-8 Ocak 2024 tarihleri arasında OIC-AC Sekretaryasını ziyaret etti.

Ziyarette İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulmuş bulunan ilk ve tek uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olan OIC-AC ile 57 OIC üye ülkesinin tamamının özel sektörlerinin tek temsilcisi ICCIA arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilip çeşitlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

OIC-AC Başkan Yardımcısı ve ICCIA Genel Sekreteri Khalawi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve OIC Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 39'uncu İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında OIC-AC'nin yatırım ve ticari uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir adres olması için İSEDAK üyesi ülkelerin desteğini çok kıymetli bulduklarını kaydettiğini hatırlattı.

Khalawi, ICCIA olarak kuruluş hazırlıkları aşamasından bu yana OIC-AC'ye göstermekte oldukları desteğin bundan sonra da süreceğini kaydetti. - ANKARA