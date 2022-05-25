İsmini açıklamadı, tüm okula döner ikram etti - Son Dakika
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İsmini açıklamadı, tüm okula döner ikram etti

25.05.2022 00:58
İsmini açıklamadı, tüm okula döner ikram etti

Sivas'ta bir hayırsever, çocukluğunda öğrenim gördüğü ortaokuldaki tüm öğrencilere et döner ikram etti.

Sivas'ta bir hayırsever, çocukluğunda öğrenim gördüğü ortaokuldaki tüm öğrencilere et döner ikram etti.

İsmini gizli tutmak isteyen hayırsever, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seneler önce öğrenim gördüğü Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda okuyan öğrencilere ikramda bulunmak istedi. Aracılar vasıtasıyla okuldaki tüm öğrencilere et döner ve lokma tatlısı ikram etti.

"Devamı gelecek"

İsmini açıklamak istemeyen hayırsevere aracılık yapan Ahmet Turan Bayramoğlu, hayırseverin daha önce de ilçede ücretsiz ekmek dağıttığını hatırlatarak, "Geçmişte bu okulda eğitim gören şimdi yurt dışında yaşayan bir hayırseverimiz bize ulaştı. Okuldaki öğrencilerin öğle yemeğini ikram etmek istediğini söyledi. Bu talep bizi de mutlu etti. Bugün de bu talebini yerine getirdik. İsminin açıklanmasını istemedi. Geçtiğimiz günlerde de ilçemizde, fırınlar ekmek çıkartmayınca ücretsiz ekmek dağıtmıştı. Allah nasip ederse devamı gelecek başka okullara da yardım etmek istiyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Yerel, Son Dakika

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