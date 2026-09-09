İspanya 2026'da 61 gün süren sıcak hava dalgasıyla tarihinin en sıcak yazını yaşadı

İspanya'da 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1961 yılından bu yana ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz mevsimi" olarak kayıtlara geçti.

İspanya ulusal meteoroloji AEMET, kayıtların tutulmaya başladığı 1961'den beri Temmuz ve Ağustos aylarında eşi benzeri görülmemiş şekilde 61 gün süren sıcak hava dalgasıyla 2026 yılında "tarihinin en sıcak yazını" yaşadığını duyurdu. Bu yıl yaşanan yaz sıcak hava dalgası gün sayısı, 2022'deki 41 günlük önceki rekoru geride bıraktı. Açıklamaya göre söz konusu 3 ayın ortalama sıcaklığı 24.5 santigrat derece olurken, 2025'teki önceki rekorun 0.3 santigrat derece üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca İspanya'da kaydedilen en sıcak 10 yaz mevsiminin tamamının 21. yüzyılda yaşandığı ifade edildi.

2 Eylül'de güneybatıdaki El Granado belediyesinde hava sıcaklığı 45.7 santigrat dereceye ulaşarak ayın sıcaklık rekorunu egale etti ve bu yıl İspanya'da kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Sıcak hava dalgasında 5 binden fazla can kaybı

İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü, Haziran-Ağustos ayları arasında 5 binden fazla kişinin aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti. Bu, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ayrıca Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre İspanya'da bu yıl yaklaşık 296 bin hektarlık (731 bin dönüm) alan yanarak kül oldu.