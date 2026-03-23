Başkan Başdeğirmen, kırılan boya sandığı yerine yenisi isteyen boyacıyı kırmadı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Gelendost ilçesine bağlı Köke köyünü ziyareti sırasında, ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Çelik, boya sandığının kırıldığını belirterek, yeni bir boya sandığı talebinde bulunmuştu. Başkan Başdeğirmen'in talimatıyla Mustafa Çelik'e yeni ayakkabı boya sandığı teslim edildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki haftalarda Gelendost ilçesine bağlı Köke köyünü ziyaret etmiş, burada vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinlemişti. Köyde ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Çelik, boya sandığının kırıldığını belirterek, Başkan Başdeğirmen'den yeni bir boya sandığı talebinde bulunmuştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu talep üzerine Çelik'e yeni bir boya sandığı yaptırılması talimatını vermişti.

Isparta Belediyesi tarafından Mustafa Çelik'e yeni bir ayakkabı boya sandığı hediye edildi. Boya sandığına kavuşan Çelik, köyde ayakkabı boyama işine devam ediyor.

Mustafa Çelik, kendisine yeni bir boya sandığı gönderen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Boya sandığı hediyem geldi. Bundan sonra bu sandıkla devam edeceğim. Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Köke köyü Muhtarı Musa Aldemir de Mustafa Çelik'in talebini yerine getiren Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. - ISPARTA