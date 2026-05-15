Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen kurban bağışında bulundu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışında bulundu. Başkan Başdeğirmen'in kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına İl Müftüsü Muharrem Biçer aldı. Türkiye Diyanet Vakfı ile ilgili bilgiler veren Müftü Biçer, Vakfın 51 yıldır iyilik hareketinin öncüsü olarak hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Bu hizmetlerden birisinin de vekalet yoluyla kurban organizasyonu olduğuna değinen Biçer, "Türkiye Diyanet Vakfımız yurt içinde 81 il, 922 ilçede, yurt dışında da 84 ülkede ve 420 noktada vekalet yoluyla kurban kesim işlemi gerçekleştiriyor. Bir söz var, 'mermeri delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir' diye. Bu söz ile 51 yıldır iyilik hareketinin öncülüğünü yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerekse dünya coğrafyasında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bugün de Allah razı olsun Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen de bizlere kurbanlarını vekalet yolu ile bağışladılar. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Başkan Başdeğirmen, Türkiye Diyanet Vakfı adına kurban bağışını kabul eden Müftü Biçer'e teşekkür ederek, "Ben İl Müftümüz Muharrem Biçer'in nezdinde Diyanet Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bizim vatandaşlarımız için Müslüman alemi için kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için çok büyük bir kolaylık. Bazı vatandaşlarımızın şehir dışında olması veya kurban kesiminde bulunamaması, kendisi kesemeyecekse güvenli bir yere kurbanını emanet edebilmesi, vekaletini verebilmesi çok değerli bir şey. Bu ibadeti yapmak isteyen kişiler, bunun kıymetini çok iyi bilirler. Yapılan ibadetin içerisinde de paylaşmak var ve ihtiyacı olanlara paylaşılan etlerin ulaştırılmasının önemi var. Tabii ki kurbanlarımızı kesip önce bir kısmını kendimize ayırdıktan sonra diğer kalan kısmını da komşularımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşarak bu ibadetimizi yerine getiriyoruz. Kurbanın en güzel tarafı da paylaşmaktır. Ben şimdiden tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ISPARTA