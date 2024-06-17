Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mezbahadaki Personeli Ziyaret Etti

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Mezbahada, Kurban Bayramının ilk iki gününde yapılan kesimlerde görev alan personeli ziyaret ederek, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti, kolaylıklar diledi, kesim sırası bekleyen vatandaşların bayramını kutladı.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramının ilk gününde gerek mezbahada gerekse 44 mahalle muhtarlığıyla belirlenen ve kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların evlerine giderek, kurban kesim hizmetini bu yıl da devam ettirdi. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 10 ekip ve 40 kişilik personelle ilk günkü kesim hizmetlerinin devamı bugün de mezbahada devam etti. Kurban Bayramının ilk 2 gününde öğle saatlerine kadar toplamda küçük ve büyükbaş olmak üzere 481 kurban kesimi tamamladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bayramın 2.gününde Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurban kesim işleri devam eden mezbahayı ziyaret ederek, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi, bayramlarını kutladı. Mezbahaya gelişinde sıra bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen, yapılan kesimlere ilişkin mezbaha yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların evlerine giderek, kurban kesim hizmetini bu yıl da devam ettirdiklerini ve bu kapsamda bayramın birinci gününde 161 küçükbaş kurbanın kesiminin yapıldığını söyledi. Başdeğirmen, mezbaha personeline "Hepinizin eline sağlık, vatandaşlarımız sizlerden çok memnun oldu. Hem hızlı hem de sağlıklı, hijyenik bir şekilde vatandaşlarımızın kurbanlarını sırasıyla kesip teslim ettiniz. Bu çok önemli, hepinizden Allah razı olsun. Bayramı burada, çocuklarınızdan, ailenizden ayrı geçirdiniz ancak çok vatandaşımızı da memnun ettiniz. Bayramın ilk gününde 40 kişilik ekip görev aldı, bugün ise 15 personelimiz görev yapıyor. Bayramın ilk gününde mezbahada 260, ikinci gününde öğle saatine kadar 30 olmak üzere toplam 290 büyükbaş kurban kesimi yapıldı. Yine bayramın ikinci günü öğle saatlerine kadar küçükbaş kurbanını kestirmekte zorluk yaşayan 30 vatandaşımıza da yardımcı olduk. Yine göreve geldikten sonra başlattığımız kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın evlerine giderek, kurban kesim hizmeti kapsamında da bu yıl 161 küçükbaş kurban kesim hizmeti verdik. Allah kabul etsin, hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Başdeğirmen ziyaretinde, mezbahada görev yapan personele ve sıra bekleyen vatandaşlara bayram dondurması ikram etti. - ISPARTA