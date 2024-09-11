Isparta Belediyesi, Andık Deresi\'nde beton döküm çalışması başlattı

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Isparta Belediyesi, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'ndan başlayan ve Gülcü Mahallesi Kesikbaş Köprüsü'ne kadar olan bölümde derenin tabanında beton döküm çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında dere tabanı baskılı beton ile kaplanıyor.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalar Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölümünden başlatıldı. Yaklaşan kış ayları öncesinde başlatılan dere tabanına baskılı beton dökümüyle, aşırı yağışlarda dere tabanındaki suyun akışkanlığını hızlandırmak, dere tabanından kaynaklanabilecek atıkların dere ayaklarını tıkamaması ve ayrıca görselliğin artırılması amaçlanıyor.

Dere tabanında baskılı beton uygulaması, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi'nden başlatılırken, çalışmaların ilk etabı Gülcü Mahallesi bölgesindeki Kesikbaş Köprüsü'ne kadar devam edecek. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. - ISPARTA