Isparta Belediyesi Eski Otogar Altındaki Otobüs Durağını Yeniledi - Son Dakika
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Isparta Belediyesi Eski Otogar Altındaki Otobüs Durağını Yeniledi

Isparta Belediyesi Eski Otogar Altındaki Otobüs Durağını Yeniledi

Isparta Belediyesi, öğrenci ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı eski otogar altındaki otobüs durağını yenileyerek klimalı ve modern hale getirdi. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, otobüs durağının modern hale getirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

30.07.2024 17:22  Güncelleme: 17:26
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Isparta Belediyesi, öğrenci ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı eski otogar altındaki otobüs durağını yenileyerek klimalı ve modern hale getirdi. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, otobüs durağının modern hale getirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından önceki dönemde şehrin farklı noktalarındaki otobüs durakları modern hale getirilmişti. Birçok durak kapalı hale getirilirken, Kaymakkapı Meydanı'na da modern bir durak yapılmıştı. Isparta Belediyesi tarafından otobüs duraklarını modern hale getirerek yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda öğrenci ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Eski Otogar altındaki otobüs durağı da yenilenerek modern bir hale kavuşturuldu. Bölgedeki eski otobüs durağı sökülürken yerine klimalı, güvenlik kameralı vatandaşların daha rahat kullanabileceği kapalı otobüs durağının montajı yapıldı. Hizmete giren yeni kapalı otobüs durağı sayesinde öğrenciler ve vatandaşlar otobüs beklerken yazın sıcaktan kışın da yağmur ve soğuktan etkilenmeyecek.

Isparta modern duraklara kavuştu

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve geldiği ilk günden bu yana otobüs duraklarını kapalı hale getirdiğini, Kaymakkapı Meydanı'na da çok modern bir otobüs durağı yapıldığını hatırlattı. Kaymakkapı Meydanı'ndaki otobüs durağının bir benzerinin öğrenci ve vatandaşların çok yoğun kullandığı eski otogar altındaki otobüs durağının yerine yapıldığını söyleyen Daşdöner, "Isıtmasıyla, soğutmasıyla konforlu bir otobüs durağı yapıldı. Yeni durak vatandaşlarımız tarafından çok takdir ediliyor. Bu durağı SDÜ ve ISUBÜ öğrencileri ile vatandaşlarımız çok yoğun kullanıyor. Buranın nezih bir hale getirilmesi çok memnuniyet oluşturdu. Isparta'mıza bu durak çok yakıştı. Esnafımız ve yolcularımız adına bu durağı Isparta'mıza kazandırdığı için Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi Eski Otogar Altındaki Otobüs Durağını Yeniledi - Son Dakika

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