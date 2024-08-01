Isparta Belediyesi, Japonya Büyükelçiliği ile Engelli Bireyler için Ulaşım Projesi İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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Yerel

Isparta Belediyesi, Japonya Büyükelçiliği ile Engelli Bireyler için Ulaşım Projesi İçin İşbirliği Yapacak

Isparta Belediyesi, Japonya Büyükelçiliği ile Engelli Bireyler için Ulaşım Projesi İçin İşbirliği Yapacak

Isparta Belediyesi, Japonya Büyükelçiliği'nin 'Yerel Projelere Hibe Programı'na başvurarak, 'Isparta'da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi'ni hayata geçirmek için adım attı. Proje onaylandığı takdirde engelli bireylerin ulaşımını sağlamak amacıyla Isparta Belediyesine bir araç hibe edilecek.

01.08.2024 17:36  Güncelleme: 17:40
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Isparta Belediyesi, Japonya Büyükelçiliğinin 'Yerel Projelere Hibe Programı'na, 'Isparta'da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi'yle başvuru yaptı. Başvuru kapsamında ön inceleme yapmak üzere Isparta'ya gelen Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii ve Proje Uzmanı Pınar Cantürk, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Isparta Belediyesi, Japonya Büyükelçiliğinin 2024 'Yerel Projelere Hibe Programı'na, 'Isparta'da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi'yle başvuru yaptı. Proje onaylandığı takdirde Japonya Büyükelçiliği tarafından engelli bireylerin ulaşımını sağlamak amacıyla Isparta Belediyesine bir araç hibe edilecek. Proje başvurusu kapsamında ön inceleme yapmak üzere Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii ve Proje Uzmanı Pınar Cantürk Isparta'ya geldi. Wataru Ishii ve Pınar Cantürk, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii, Isparta'ya ikinci kez geldiğini belirterek, Isparta gülüne kişisel bir ilgisi olduğunu söyledi. Japonya'da Tarım Bakanlığında görev aldığını dile getiren Ishii, "Orada çalışmamdan dolayı gül ve tarımla ilgiliyim. Isparta'ya Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında ön inceleme ziyareti yapmak amacıyla geldik. Bu proje kapsamında Isparta'da engelli bireylere taşıma aracı sağlanması projesinin incelemesini yapacağız. Engelli bireylerin diğer vatandaşlarla aynı şartlarda yaşayabilmeleri için bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı. Bu kapsamda 100. yıl anısına rozetler hazırladık ve birçok yerde kültürel aktiviteler yapmaktayız. 100. yıl kapsamında Isparta'da böyle bir proje gerçekleştirilebilirse diplomatik ilişkiler açısından çok anlamlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretlerinden dolayı Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii ve Proje Uzmanı Pınar Cantürk'e teşekkür etti. Japonya'nın destekleriyle uygulanacak proje için ön inceleme yapılacağını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Hibe destek programına başvuru amacımız engelli bireylerimizin bir yerlere gitme isteklerine yardımcı olabilmek, onların hareketliliğini ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Bu nedenle taşıma aracı hibe programına başvuruda bulunduk. Siz de bu proje kapsamında kriterlerinize göre karar vermek için buradasınız. Biz de proje kapsamında şehrimize bu aracı kazandırmak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ekibimiz bu konuda hassasiyetle çalıştılar" görüşlerinde bulundu.

Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olmasının önemine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Japonya 100 yıldır diplomatik ilişkimizi devam ettirdiğimiz bir ülke. Dost ülke Japonya ile Türkiye'miz dostluk ve kardeşlik içerisinde birçok projede iş birliği yapmıştır. Bu iş birliğimizin devam etmesini diliyoruz. Bu projede de bizlere yapacağınız destek Isparta halkımızın sizlere karşı olan hassasiyetini çok daha farklı yere getirecektir. Verdiğiniz emeğe teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretin anısına Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii'ye gül tablosu hediye etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi, Japonya Büyükelçiliği ile Engelli Bireyler için Ulaşım Projesi İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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