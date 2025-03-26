Isparta Belediyesi, Mezarlıkları Ramazan Bayramı'na Hazırladı - Son Dakika
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Isparta Belediyesi, Mezarlıkları Ramazan Bayramı'na Hazırladı

Isparta Belediyesi, Mezarlıkları Ramazan Bayramı\'na Hazırladı

Isparta Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehirdeki mezarlıkların kapsamlı bir temizlik çalışması ile ziyarete hazır hale getirildi. Ekipler, mezarlık alanlarındaki atıklar ve çöpler ile yolları temizleyerek, vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmelerini sağladı.

26.03.2025 14:43  Güncelleme: 14:49
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Isparta Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehirdeki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mezarlık alanları bayram ziyaretine hazır hale getirildi.

Isparta Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla şehrin farklı noktalarında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlık alanlarında her ay rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları Ramazan Bayramı öncesinde de yapıldı. Ekipler, vatandaşların Ramazan Bayramı arifesi ve bayram süresince rahat ve huzurlu bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilmeleri amacıyla kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı. Çalışmalarda mezarlıklardaki atıklar ve çöpler ile yolların kenarlarında biriken toprak ve yapraklar temizlendi.

Son olarak Gülcü Mahallesi Mezarlığı ve Halife Sultan Mezarlığı alanlarında yapılan temizlik çalışmalarıyla şehirdeki tüm mezarlık alanları Ramazan Bayramı ziyaretine hazır hale getirildi.

Gülcü Mahallesi Muhtarı Fatih Şençimen, Isparta Belediyesi tarafından mezarlık alanlarının her ay rutin olarak temizlendiğini, Ramazan Bayramı öncesinde de kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını söyledi. Şençimen, "Belediye Başkanımıza hassasiyeti ve mahallemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Şaban Akyol da, "Halife Sultan Mezarlığı'nda rutin olarak temizlik çalışmaları yapılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde de tekrar temizlik yapıldı. Hizmette hiçbir sınır yok. Taleplerimiz anında yerine getiriliyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi, Mezarlıkları Ramazan Bayramı'na Hazırladı - Son Dakika

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