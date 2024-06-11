Isparta Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yaptı

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Isparta Belediyesi öncülüğünde vatandaşların Şehir Hastanesi'ne daha kolay ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçit yürüyen merdivenli hale getirildi. Vatandaşlar tarafından tercih edilmeyen üst geçidin merdivenleri kaldırılırken, yerine yürüyen merdiven montajı yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kasım ayında Isparta Şehir Hastanesinin karşısında hizmet veren esnaflarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinlemişti. Bölgedeki trafik sorununun ele alındığı toplantıda orta refüjlerdeki yaya geçitlerinin trafik ve vatandaşlar açısından problem oluşturduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, yayaları üst geçide yönlendirmek amacıyla üst geçide yürüyen merdiven yapılacağını söylemişti. Vatandaşların da yoğun bir şekilde istediği yürüyen merdiven talebi yerine getirildi.

Isparta Şehir Hastanesi bölgesindeki trafiği rahatlatmak, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ile geçiş imkanı sunmak amacıyla Isparta Belediyesi öncülüğünde üst geçit yürüyen merdivenli hale getirildi. İlk olarak kullanımı zor olan ve tercih edilmeyen merdivenler kaldırılırken, üst geçidin hem Şehir Hastanesi önü hem de yolun karşı tarafına inişli ve çıkışlı yürüyen merdiven montajı yapıldı. Yürüyen merdiven sayesinde üst geçidin kullanımının artırılması amaçlanırken, vatandaşların Şehir Hastanesi'ne daha güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanacak. - ISPARTA