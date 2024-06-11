Isparta Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Isparta Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yaptı

Isparta Belediyesi öncülüğünde, vatandaşların Şehir Hastanesi'ne daha kolay ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçit yürüyen merdivenli hale getirildi. Vatandaşların talebi üzerine yapılan bu düzenleme ile üst geçidin kullanımının artırılması ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde hastaneye ulaşması hedefleniyor.

11.06.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediyesi öncülüğünde vatandaşların Şehir Hastanesi'ne daha kolay ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçit yürüyen merdivenli hale getirildi. Vatandaşlar tarafından tercih edilmeyen üst geçidin merdivenleri kaldırılırken, yerine yürüyen merdiven montajı yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kasım ayında Isparta Şehir Hastanesinin karşısında hizmet veren esnaflarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinlemişti. Bölgedeki trafik sorununun ele alındığı toplantıda orta refüjlerdeki yaya geçitlerinin trafik ve vatandaşlar açısından problem oluşturduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, yayaları üst geçide yönlendirmek amacıyla üst geçide yürüyen merdiven yapılacağını söylemişti. Vatandaşların da yoğun bir şekilde istediği yürüyen merdiven talebi yerine getirildi.

Isparta Şehir Hastanesi bölgesindeki trafiği rahatlatmak, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ile geçiş imkanı sunmak amacıyla Isparta Belediyesi öncülüğünde üst geçit yürüyen merdivenli hale getirildi. İlk olarak kullanımı zor olan ve tercih edilmeyen merdivenler kaldırılırken, üst geçidin hem Şehir Hastanesi önü hem de yolun karşı tarafına inişli ve çıkışlı yürüyen merdiven montajı yapıldı. Yürüyen merdiven sayesinde üst geçidin kullanımının artırılması amaçlanırken, vatandaşların Şehir Hastanesi'ne daha güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta Belediyesi, Şehir Hastanesi, Isparta, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement