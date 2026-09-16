Isparta\'da Ahilik Haftası ziyaretinde esnaf kültürü vurgusu yapıldı

Ahilik Haftası dolayısıyla Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberindekilerle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Esnaf ve sanatkarların piri olarak tanınan Ahi Evran'ın kültürünü yaşatmak ve sürdürmek amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberinde esnaf odaları başkanlarıyla birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tural: "Ahilik kardeşlik demektir"

Ziyarette konuşan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, her yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası'nın kutlandığını belirterek, Isparta'da çeşitli etkinliklerle bu haftayı yaşadıklarını söyledi. Tural, "Ahilik Haftası'nın etkinlikleri hakkında hem bilgi alışverişinde bulunmak hem de bu hafta dolayısıyla yapabileceklerimizi görüşmek amacıyla sizleri ziyaret etmek istedik. Ziyaretimizi kabul ettiğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Her yıl ilimizde yılın ahisi, kalfa ve çıraklarını seçiyoruz. Bu yıl Isparta'nın yakından tanıdığı Ramazan Çolak ustamızı ahilik komitesi olarak yılın ahisi seçtik. Kendisine sayın valimiz ve belediye başkan vekilimizle birlikte kaftanını giydirdik" dedi.

Başdeğirmen: "Ahilik kültürünü yaşatıyorsunuz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ahilik Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarına teşekkür etti. Esnaf Odaları Birliği'nin Ahilik Haftası'nı her sene önemsediğini ve takip ettiğini yakinen gördüğünü belirten Başkan Başdeğirmen, "Sizlerle beraber bu etkinlikleri birçok zamanda paylaşıyoruz. Öncelikle esnaflıkta olması gereken dürüstlüktür. Sattığı ürünün kaliteli olması ve vatandaşa bunu en doğru şekilde ulaştırma anlamına gelen, kardeşlik olarak bildiğimiz ahilik kültürünü yaşatıyorsunuz. Her yılda, bu ahilik gününde bir ustayı Ahilik Haftası dolayısıyla onurlandırarak, onun seçimini yaparak gurur veriyorsunuz. Siz yıllarca bu ahilik geleneğini unutturmuyorsunuz. Ülke genelinde de ekip olarak bunu çok iyi şekilde devam ettiriyorsunuz. Bu çok güzel bir çalışma. Geçmişi unutmamak, geçmişten ders almak, geleceğimizi de ona göre yönlendirmek önemlidir. Bizler çocukluğumuzda bir yere giderken dükkanımızı kapatmazdık. Bir tane taburemiz vardı, onu dükkanın önüne koyup giderdik. Eğer tabure kapının önündeyse kimse içeri girmezdi. Biz o günlerden geldik. Birbirimize o kadar çok destek olan esnaf grubuyduk. Herhangi bir ihtiyacımızı, hiçbir karşılık beklemeden birbirimize yapabiliyorduk. Bular, ahilik gelenekleriydi. Her zaman bizden alışveriş yapan müşterilerimizi baş üstünde tutardık. Bugünlerde de sizlerin hatırlatmalarınız, girişimleriniz ve yapmış olduğunuz çalışmalar bunların tekrar hatırlanmasına ve esnaf ile vatandaş arasındaki iş birliğinin daha üst seviyeye taşınmasını gösteriyor. Onun için bu çalışmalarınızdan dolayı hem size hem de tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah, Rabbim daha nice yıllarda bu birlik ve beraberliği ve yapılan bu etkinliklerin devam etmesini nasip eylesin" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Tural, Başkan Başdeğirmen'e Ahi Sancağı tablosu hediye etti.