Gül üreticisi Onur Kozluca, Isparta'da yağlık gül fiyatlarına tepki göstermek için dikkat çekici bir protestoya imza attı. Kozluca, traktörüne bağladığı pullukla gül bahçesini söktü.

TRAKTÖRÜNE BİNİP GÜLLERİ KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Türkiye'nin gül üretim merkezi olarak bilinen Isparta'da üreticilerin fiyatlara yönelik tepkisi sürüyor. Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşıladığı belirtilen kentte yağlık gül üretimi yapan Onur Kozluca, tepkisini bahçesindeki gülleri sökerek gösterdi. Traktörüne bağladığı pullukla gül bahçesine giren Kozluca, yetiştirdiği gülleri kökünden söktü. Açıklanan fiyatlara ve tüccarlara tepki gösteren üretici, gül yetiştiricilerinin sektördeki gücünün farkında olması gerektiğini savundu.

"BÖYLE GİDERSE ISPARTA GÜLÜ DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Gül üreticilerinin tüccarlar karşısındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kozluca, mevcut durumun devam etmesi halinde Isparta gülünün geleceğinin tehlikeye gireceğini ifade etti. Bahçesindeki gülleri sökerek fiyatları protesto eden Kozluca, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Protesto böyle olur. Tüccara bizim muhtaç olmadığımızı, onun bize ihtiyacı olduğunu, kozların bizim elimizde olduğunu yıllardır anlatamadık. Böyle giderse Isparta gülü diye bir şey kalmayacak."

GÜLÜN KİLOGRAM FİYATI 95 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Isparta'da yağlık gül üreticilerinin tepkisinin merkezinde ise bu yıl açıklanan gül çiçeği alım fiyatları yer alıyor. Gülbirlik, hasat sezonunun başında gül çiçeği için kilogram başına 80 lira taban fiyat belirledi. Ekim ayında alınan yeni kararla üreticilere kilogram başına 15 lira ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Böylece gül çiçeğinin kilogram fiyatı 95 liraya yükseldi. Ancak ek ödemeye rağmen açıklanan fiyat, geçen yılki seviyenin altında kaldı.

GEÇEN YIL 110 LİRAYDI

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk da gül üreticilerinin fiyat beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl gül çiçeğinin kilogram fiyatının 110 lira seviyesinde olduğunu belirten Selçuk, bu yıl açıklanan rakamın daha yüksek olması gerektiğini savundu. Geçen yılki fiyat ile bu yıl ek ödeme sonrasında belirlenen fiyat karşılaştırıldığında kilogram başına 15 liralık düşüş yaşandığı görülüyor. Bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 13,6'lık bir gerilemeye karşılık geliyor.

ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ EN AZ 130 LİRA

Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk, gül çiçeği için taban fiyatın en az 130 lira olması gerektiğini ifade etti. Gülbirlik'in ek ödeme sonrasında belirlediği 95 liralık fiyat ile Selçuk'un dile getirdiği rakam arasında kilogram başına 35 liralık fark bulunuyor.