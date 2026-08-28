Isparta'da Hububat Hasadı: Verim Yüksek, Fiyatlar Düşük - Son Dakika
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Isparta'da Hububat Hasadı: Verim Yüksek, Fiyatlar Düşük

Isparta\'da Hububat Hasadı: Verim Yüksek, Fiyatlar Düşük
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde arpa ve buğday hasadı verim açısından iyi ama fiyatlar üreticiyi zorlamakta.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde arpa ve buğday hasadı devam ediyor. Üreticiler bu yıl yağışların etkisiyle verimin iyi olduğunu belirtirken, ürün fiyatlarının maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde arpa ve buğday hasadı devam ediyor. Üreticiler, geçen yıla göre yağışların daha iyi olması nedeniyle bu sezon verimin yüksek olduğunu belirtti. Ancak üreticiler, ürün fiyatlarının beklentilerini karşılamadığını dile getirdi. Çiftçiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle elde edilen verimin kendilerini bir ölçüde rahatlattığını ancak fiyatların beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Hububat üreticisi Davut Çelik, "Hasadımız güzeldi, Allah bereket versin. Fiyatlar geçen senekine yakın, düşük yani. Kurtardı, bu sene yağıştan dolayı verim iyi olduğu için fiyatların düşük olmasına rağmen kurtardı yani" dedi.

Geçen yıl ile bu yıl arasındaki fiyatları da değerlendiren Çelik, buğday fiyatının sınırlı oranda yükseldiğini, arpa fiyatının ise gerilediğini dile getirerek,  "Geçen sene 12 liraydı, bu sene 13 lira fiyat. Arpa hatta düştü bile. Geçen sene 11 liraydı, bu sene 10 liraya düştü" ifadelerini kullandı.

VERİM ARTTI, MALİYET BASKISI DEVAM EDİYOR

Üretici Halil Tuncer ise bu sezon yağışların geçen yıla göre daha iyi olduğunu, geçen yıl yaşanan kuraklığın üreticiyi zorladığını kaydetti.

Köydeki üretimin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuncer, kendi ürünlerinin bir bölümünün halen tarlada olduğunu söyledi. Fiyatların düşük olduğuna dikkati çeken Tuncer, şunları kaydetti:

"Şu anda köyümüzde hiç mahsul olmaması lazımdı, kalmaması lazımdı. Şu anda ben daha doğru dürüst hiçbir ekin almadım. Benim ekinim 60 lira buğdayım. Sertifikalı buğdayım, yerinde duruyor. Fiyatlar çok kötü. 16 liraya olan bir ürün, ofisin açıklamasına 13 liraya, 12 liraya düştü."

Sertifikalı tohum fiyatları ile ürün satış fiyatları arasındaki farka dikkati çeken Tuncer, üretim maliyetlerinin çiftçinin kazancını önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Üretimde yalnızca tohum maliyetinin bulunmadığını belirten Tuncer, gübre ve ilaç giderlerinin de üreticinin yükünü artırdığını ifade etti.

Üreticinin tarladaki emeğinin yalnızca ekim ve hasat döneminden ibaret olmadığını vurgulayan Tuncer, tarımsal üretimde sürecin uzun olduğuna işaret etti. Tuncer, üreticinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların sahada görülmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Keçiborlu, Isparta, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Hububat Hasadı: Verim Yüksek, Fiyatlar Düşük - Son Dakika

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