Isparta'da İşçiler Kule Vincine Çıktı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – Isparta'da yapımı devam eden TOKİ inşaatında çalışan 3 işçi, ücretlerini alamadıklarını iddia ederek yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kule vincin tepesine çıktı.

Olay, Çünür Mahallesi'nde, Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu yanındaki TOKİ şantiyesinde meydana geldi.

Şantiyede çalışan 3 işçi, ücretlerinin ödenmediğini öne sürerek inşaat sahasında bulunan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kule vincin üzerine çıktı ve alacaklarının ödenmesini istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kule vincin tepesindeki işçileri ikna etmek için çalışma başlatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İşçiler, bir süre sonra görevlilerce ikna edilerek, vinçten indi.