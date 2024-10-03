Isparta'da Kadın Erke Kuaförü - Son Dakika
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Isparta'da Kadın Erke Kuaförü

Isparta\'da Kadın Erke Kuaförü

Pınar Yıldızhan, Isparta'nın ilk erkek kuaförü olurken, kadınların başarı hikayesini paylaştı.

03.10.2024 12:39
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Isparta'da yaşadığı evi iş yerine çevirerek bayan kuaförlüğü yapan Pınar Yıldızhan, aynı zamanda Isparta'nın ilk ve tek erkek kuaförlüğü yapan kadını oldu. Meslek hayatı içerisinde farklı arayışlar içerisine girdiğini söyleyen Yıldızhan, "Erkek kuaförlüğü yapan kadının olmadığını fark ettim ve bunu başarabileceğime inanarak başladım" dedi.

Isparta'da yaşayan ve 7 yıldır bayan kuaförlüğü yapan Pınar Yıldızhan (34), bir ay önce aldığı eğitimler sonucunda Isparta'nın ilk ve tek erkek kuaförü oldu. 7 yıl önce yaşadığı evi iş yerine çevirerek kadın kuaförlüğü yapan Yıldızhan, aynı zamanda erkek müşterilerine de hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. Kuaförlük sürecine genç yaşta eşini trafik kazasında kaybettikten sonra başladığını söyleyen Yıldızhan, "9 yıl önce eşimi trafik kazasında kaybettim. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyordum. Psikolojimi toparlayabilmem için babam bana ön ayak oldu ve iki tezgahlık bir yerde insanlara hizmet vermeye başladım. Orası bir iş yeri değildi aslında. Sonra komşularımıza ve arkadaşlarıma küçük küçük işlemler yapıyordum. Müşteri potansiyelim çok fazla olmaya başlamıştı, iki tezgah olduğu için içeriye müşteriler sığmamaya başladı. İşlerimi büyütünce bir iş yeri açmaya karar verdim. Ne yapsam diye düşünüyordum eşyalarımı sattım ve yaşadığım alanı, evimi iş yeri yaptım. Kuaförlük sürecim böyle başladı" dedi.

"Erkek kuaförlüğü yapan kadının olmadığını fark ettim ve bunu başarabileceğime inandım"

Bayan kuaförü olarak hizmet verdiği süre içerisinde işlerine farklılık katmak için arayışlar içerisine girdiğini belirleten Yıldızhan, "Yaptığım araştırmalar sonucunda Isparta'da erkeklere hizmet veren kadın kuaför olmadığını fark ettim ve bunu başarabileceğime inandım. Isparta'da hizmet veren erkek bir kuaförden eğitim almaya başladım ve kuaför salonumun bir kısmını erkeklere hizmet vermek amacıyla müşterilerime açtım. Şu an Isparta'da erkek kuaförlüğün yapan tek kadınım" şeklinde konuştu.

"Kadın kuaför olduğum için haliyle şaşırıyorlar ama güzel tepkiler veriyorlar"

Erkek müşterilerinden ve çevresinden güzel tepkiler aldığını belirten Yıldızhan, "Benim sosyal medya hesabımdan paylaştığım içerik ve duyuruları görüp gelen müşterilerim oldu. Kadın kuaför olduğum için haliyle şaşırıyorlar ama güzel tepkiler veriyorlar. Ben bu kararı alırken ailemin desteğini de aldım. Her alanda olduğu gibi beni tabii ki eleştirenler de oldu ama verdiğim hizmetin beni ve müşterilerimi mutlu ettiğini görünce vazgeçmedim. Mutluyum, gururluyum" dedi.

Konuşmasının sonunda hemcinslerine mesaj veren Pınar Yıldızhan, "Ben kadının her alanda başarılı olabileceğine ve bunu gösterebileceğine inanarak bu yola çıktım. Buradan kadınlara vermek istediğim mesaj, kesinlikle hayallerinden vazgeçmesinler ve hayallerinin peşinden koşsunlar" açıklamalarında bulundu.

"Kadınların dokunduğu her iş daha güzel oluyor"

Kuaför Pınar Yıldızhan'a tıraş olan Münircan Eryılmaz ilk defa bir kadın kuaförüne tıraş olduğunu söyleyerek, "Farklı bir deneyim oldu. Biz erkekler olarak genelde berberlerimizi pek değiştirmeyiz ama ben bundan sonra Pınar hanımı tercih etmeyi düşünüyorum. Kadınların bu sektörde olması iyi bir şey, sonuç olarak onların dokunduğu her iş daha güzel oluyor. Isparta'da bunun olması mutluluk verici. Pınar hanıma teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Kadın Erke Kuaförü - Son Dakika

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