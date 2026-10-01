Isparta\'da motorin ve LPG\'ye zam pompaya yansıdı, fiyatlar 99,40 ve 36,59 liraya çıktı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) -Motorinin litre fiyatına yapılan 3,60 liralık zam Isparta'da pompaya yansıdı. Kentte bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 95,80 liradan 99,40 liraya yükseldi. LPG'ye yapılan 1,45 liralık zam sonrasında ise LPG'nin litre fiyatı 35,14 liradan 36,59 liraya çıktı.

Motorin ve LPG'deki fiyat artışları Isparta'daki akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatı 95,80 liradan 99,40 liraya yükselirken, LPG'nin litre fiyatı ise 35,14 liradan 36,59 liraya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, artan akaryakıt maliyetlerinin bütçelerini ve işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın kendisini de etkilediğini belirten bir vatandaş, "Hep yüz liralık alanlardan değilim ben. Beni bayağı bir etkiliyor yani. Bir buçuk liraya doluydu, şimdi üç, üç buçuk lira oldu. Maaş aynen. Bize bir zam yok ama benzine zam çok. Etkiliyor. Herkes etkiler yani, sadece bizi de. Herkesi kötü etkiliyor, iyi etkilemediği belli zaten. Aşıklar ortada ama yapacak bir şey yok yani. Herkes kabullenmiş, biz de kabullendik." dedi.

Çiftçilikle uğraşan bir vatandaş ise akaryakıt fiyatlarının sık sık arttığını belirterek, "Akaryakıt fiyatları her hafta artıyor. İnsanlar şaşırdı. Ekonomik yönden de zor durumda. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"

Akaryakıt maliyetlerinin işlerini doğrudan etkilediğini belirten Murat Dereli, "Vallahi daha şu an 13 lira diyeyim mi, 13 milyar yakacağı veriyorum. 35 lira para kazandım, başka bir şey kazanmıyorum yani. Zor. Yani şu an ben 12 liraya öküyorsam Isparta içinde zor diye düşünüyorum yani. ya da hiç bilmiyorum artık. Bir ayda bu kadar zam geldiğine göre bundan sonra ne olur hiç bilmiyorum." diye konuştu.

İsmail Kayacan ise akaryakıt zamlarının ekonomiyi etkilediğini belirterek, "Ekonomiyi tabii kötü etkiliyor ya. Vatandaşın cebinden çıkıyor hep. Yüzü geçecek kesin de, yüzden aşağıda inmez gibi artık. ya tabii herkes etkiliyor ya, aracı olsun olmasın. Araç fiyatlarını da etkiliyor, her şeyde aynen. Yakıt, üretim, tarım, her şey etkiliyor bu iş sisteme. Ondan çok zor ya. Asgari ücretin işi, emekliliğin işi çok zor." ifadelerini kullandı.

Yakıt almak için istasyona gelen bir kadın vatandaş da akaryakıt fiyatlarındaki artışın tarım ve üretim maliyetlerine yansıyacağını belirterek, "Asgari ücretle çalışan kişinin arabası yok ki zaten. Değil tabii ki 3 gün sonra indirim gelir. Sonuçta tarım, yine mazot vs. ham maddeye zam geliyor. Bunların hepsi etkiliyor tabii ki." dedi.

Emekli bir vatandaş ise akaryakıt fiyatlarındaki artışın bütçesini zorladığını belirterek, "Ekonomi çok etkiliyor çünkü benim emekliden başka bir şeyim yok. Emekli maaşımdan. Aman 5 lira, 10 lira eksik olur da ben de gideceğim yere rahat gider miyim diye düşünüyorum. Ama tadı kaçtı artık işte görüyorsunuz." diye konuştu.

Akaryakıt zamlarının temel tüketim ürünlerine de yansıdığını ifade eden vatandaş, "Pazarda satanlar gidiyoruz, bugün misal bir şey almaya gidiyoruz. Adam diyor ki zam geldi mazota diyor. Atıyorum bir domatesin kilosu veya salatalığından tut, elmasından tut. Her şeye etkiliyor yani. Onun için mecburen. Yani bunun artması demek, Türkiye'de her şeyin artması demek." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşının 23 bin 500 lira olduğunu belirten vatandaş, "Ben her şeyde, misal diyelim ki benim aylığım belli 23.500 lira para alıyorum. Ama ben geliyorum ki markete gidiyorum, markette pahalanmış. Ne o benzine zam geldi... Atıyorum pazarda, pazarda aynı. Yani nereye gitsem aynı. Onun için bizi daha herkesten çok güzel etkiliyor diye düşünüyorum." dedi.