Isparta’da Sidre Mahallesi Sosyal Tesisi yenileniyor

Isparta Belediyesi, Sidre Mahallesi'ndeki sosyal tesisi yeniliyor. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla Sidre Mahallesi Sosyal Tesisi, vatandaşların kullanımına sunulacak.

Isparta Belediyesi, mahallelerdeki sosyal tesislerin tadilat çalışmalarına devam ediyor. Sidre Mahallesi'nde çatısı akan ve içeriye su alan sosyal tesis, atıl durumda olması nedeniyle kullanılamıyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Sidre Mahallesi Sosyal Tesisi'nde tadilat çalışması yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan tadilat çalışmasında tesis, yenilenerek vatandaşların kullanımına uygun hale getiriliyor. Çalışmalarda sona gelinirken, kısa sürede sosyal tesisin vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.

Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, mahallelerindeki sosyal tesis binasının kenarlarından su aldığını ve çatısının aktığını belirterek, atıl durumda kaldığını söyledi. Mahallede vatandaşların kullanabileceği başka bir kapalı alan olmadığına değinen Özbey, "Burasının halkın kullanımına açılmasını talep etmiştik. Sayın belediye başkanımız talebimize hızlı bir şekilde karşılık verdi. Başkanımız burasının tadilatını yaptırdı, en kısa zamanda vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Belediye başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Başkanımız hiçbir talebimizi geri çevirmiyor. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.