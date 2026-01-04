Başkan Başdeğirmen soğuk havalara karşı pazarcı esnafına Gökkubbe Fuar Alanı\'nı açtı

Isparta'da etkili olan soğuk hava, pazarcı esnafını olumsuz etkilerken, yaşanabilecek ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla Isparta Belediyesi tarafından önlem alındı. Soğuk havalarda araç kasalarında bulunan sebze ve meyvelerin donma riskine karşı, Gökkubbe Fuar Alanı pazarcı esnafının kullanımına açıldı.

Isparta'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, pazarcı esnafının araçlarının kasasında bulunan ürünlerin zarar görme ihtimali arttı. Ürünlerde oluşabilecek kayıpların önüne geçilebilmesi noktasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökkubbe Fuar Alanı'nı pazar esnafının kullanımına açtı. Başkan Başdeğirmen tarafından pazarcı esnafına yönelik atılan bu adım sayesinde hem ürünlerin donarak ziyan olması önlendi hem de esnafın maddi kayıp yaşamasının önüne geçildi.

Esnaf memnun

Gökkubbe Fuar Alanı'nda toplanan pazarcı esnafı, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, özellikle kış aylarında yaşanan don olaylarının ciddi zararlara yol açtığını belirterek, belediyenin sağladığı bu imkanın kendileri için büyük bir kolaylık ve güvence olduğunu ifade etti. Alınan kararın zamanında ve yerinde olduğunu belirten pazarcılar, destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Isparta Belediyesi tarafından organize edilen uygulamanın, olumsuz hava durumları devam ettiği sürece ihtiyaç doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi. Esnafın mağduriyet yaşamaması ve kentte ticari hayatın aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceği vurgulandı. Geniş ve kapalı yapısıyla dikkat çeken Gökkubbe Fuar Alanı'nın, bu tür olağanüstü hava şartlarında pazarcı esnafı için önemli bir alternatif alan oluşturduğu belirtilirken, uygulamanın şehir ekonomisine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor. - ISPARTA