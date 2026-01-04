Başkan Başdeğirmen soğuk havalara karşı pazarcı esnafına Gökkubbe Fuar Alanı'nı açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Başdeğirmen soğuk havalara karşı pazarcı esnafına Gökkubbe Fuar Alanı'nı açtı

Başkan Başdeğirmen soğuk havalara karşı pazarcı esnafına Gökkubbe Fuar Alanı\'nı açtı
04.01.2026 14:46  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediyesi, soğuk hava koşullarında pazarcı esnafının ürün kayıplarını önlemek amacıyla Gökkubbe Fuar Alanı'nı kullanımına açtı. Esnaf, bu uygulamadan memnun kalırken, alınan önlemlerin kış aylarında yaşanan don olaylarına karşı büyük bir güvence sağladığını ifade etti.

Isparta'da etkili olan soğuk hava, pazarcı esnafını olumsuz etkilerken, yaşanabilecek ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla Isparta Belediyesi tarafından önlem alındı. Soğuk havalarda araç kasalarında bulunan sebze ve meyvelerin donma riskine karşı, Gökkubbe Fuar Alanı pazarcı esnafının kullanımına açıldı.

Isparta'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, pazarcı esnafının araçlarının kasasında bulunan ürünlerin zarar görme ihtimali arttı. Ürünlerde oluşabilecek kayıpların önüne geçilebilmesi noktasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökkubbe Fuar Alanı'nı pazar esnafının kullanımına açtı. Başkan Başdeğirmen tarafından pazarcı esnafına yönelik atılan bu adım sayesinde hem ürünlerin donarak ziyan olması önlendi hem de esnafın maddi kayıp yaşamasının önüne geçildi.

Esnaf memnun

Gökkubbe Fuar Alanı'nda toplanan pazarcı esnafı, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, özellikle kış aylarında yaşanan don olaylarının ciddi zararlara yol açtığını belirterek, belediyenin sağladığı bu imkanın kendileri için büyük bir kolaylık ve güvence olduğunu ifade etti. Alınan kararın zamanında ve yerinde olduğunu belirten pazarcılar, destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Isparta Belediyesi tarafından organize edilen uygulamanın, olumsuz hava durumları devam ettiği sürece ihtiyaç doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi. Esnafın mağduriyet yaşamaması ve kentte ticari hayatın aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceği vurgulandı. Geniş ve kapalı yapısıyla dikkat çeken Gökkubbe Fuar Alanı'nın, bu tür olağanüstü hava şartlarında pazarcı esnafı için önemli bir alternatif alan oluşturduğu belirtilirken, uygulamanın şehir ekonomisine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Başdeğirmen soğuk havalara karşı pazarcı esnafına Gökkubbe Fuar Alanı'nı açtı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 02:05:26. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Başdeğirmen soğuk havalara karşı pazarcı esnafına Gökkubbe Fuar Alanı'nı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.