Isparta\'da Yaz Akşamı Sineması Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Isparta Belediyesinin Yaz Akşamı Sineması etkinliği Çünür Mahallesiyle devam etti. Çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun parkında doyasıya eğlendi, yetişkinler ise Yeşilçam'ın unutulmazlarından Gurbetçi Şaban filmi ile nostaljik bir akşam geçirdi.

Isparta Belediyesi tarafından yaz aylarında vatandaşların güzel ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri için 'Yaz Seninle Güzel' sloganı ile düzenlenen Yaz Akşamı Sineması etkinliği Çünür Mahallesinde bulunan büyük parkta gerçekleştirildi. Yeşilçam'ın unutulmazlarından Gurbetçi Şaban filmi ile nostaljik bir akşam geçiren vatandaşlara ve çocuklara yönelik çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çok yoğun bir kalabalığın yaşandığı akşamda çocuklar gerek balon parkta gerekse diğer çocuk oyun alanlarında gönüllerince eğlenip, çeşitli aktivitelere katılırken, aileler de nostaljik bir akşam yaşamanın keyfini çıkardı.

Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehir dışında olmasından dolayı katılamadığı etkinlikte, Belediye Başkan Vekili Mahmut Oğuz Bozkır, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit yer aldı. Bunun yanı sıra etkinliğe Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bugün 2 bine yakın vatandaşımız bu etkinlikte bir araya geldi"

Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, böyle bir etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Muhtar Derebek, "Bugün mahallemizde güzel bir etkinlik yapılıyor. Bugün 2 bine yakın vatandaşımız bu etkinlikte bir araya geldi. Vatandaşlarımız bu tür etkinliklerden çok memnun. Başkanımız her türlü hizmeti vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyor. Başkanımızın emeğine sağlık, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.