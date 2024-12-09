Isparta'daki helikopter kazasında şehit sayısı 6 oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA