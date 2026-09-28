Isparta İtfaiyesi 312. yılını kutladı, Ocak ayından bu yana 550 kurtarma yaptı

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 312. yıldönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arası İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Gülderen, hafta hakkında ve itfaiye müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.

Gülderen: "550 tane kurtarma vakasına müdahale ettik"

İtfaiye Müdürü Halil Gülderen, İtfaiye Haftası dolayısıyla kendilerini kabul eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Gülderen, "Bize 2021 yılında kazandırmış olduğunuz mescidiyle, yemekhanesiyle, koğuşuyla ve garajıyla modern halde olan itfaiye binamızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ocak ayından bugüne kadar 310 yangın vakasına müdahale ettik. Bunlardan 2 tanesi Muğla ve Antalya orman yangınıydı. 550 tane kurtarma vakasına müdahale ettik. Yaklaşık 187 tane de kurumlara, okullara eğitim verdik. İşyerleri ve resmi kurumlara 430 tane yangın raporu verdik. Toplam 14 aracımız ve 84 personelimiz var. İtfaiyemize gerçekten çok katkıda bulunuyorsunuz. Bu konuda sizlere müteşekkiriz" dedi.

Başkan Başdeğirmen: "Zorlukları aşmak için mücadeleler veriyorsunuz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretlerinden dolayı itfaiye personeline teşekkür ederek, itfaiye teşkilatının 312'inci yılını kutladı. Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İtfaiye Haftasının kutlandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Ülkemizde 312 yıldır itfaiye mensubu arkadaşlarımız, insanlarımızın bulunduğu yaşadığı yerde bu güvenlikleri sağlamak için mücadele veriyorlar. Rabbim itfaiyemize kimseyi muhtaç etmesin ama eksik de olmaması gereklidir. Sadece evlerimizde ve araçlarımızda değil, ormanlarımızda son birkaç yıldır meydana gelen yangınlar yüreğimizi yakıyor. Sadece ülkemizde ve şehrimizde değil, dünyanın birçok ülkesinde bu afetleri görüyoruz. Tabii ki bunlarla alakalı önemli tedbirler almak zorundayız. Bizler, Isparta Belediyesi olarak sizlerle beraber bu tedbirleri en üst seviyeye taşımak zorundayız. Bizler, her an bir yangın olacakmış gibi, her an bir afet veya bir ailenin, bir kişinin veya bir hayvanın sıkıntısı olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Görüyoruz ki sizler de teçhizatınızla, eğitiminizin üst seviye güçlü olmasıyla her türlü sıkıntıya anında müdahale ederek o anki zorluğu veya afeti aşmak için mücadeleler veriyorsunuz" diye konuştu.

"Gençlere eğitimler veriyorsunuz"

Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün sadece şehir merkezine hizmet etmediğini, çevre köyler ve çevredeki bölgelerde de acil durumlara müdahaleler yaptığını belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Geçen yıl ve bu yıl bölgemiz ile uzaklarda meydana gelen orman yangınlarına müdahale ettiniz. Yanan ormanlardaki diğer canlıların toplanmasına katkılar sağladınız. Bunlar değerli çalışmalar. Sizin yaptığınız çalışmalardan birisi de eğitim vermek. 187 eğitim verdiğinizi söylediniz. Sizden sonra bu işlerde görev yapacak çocuklarımızı, personelimizi üst seviyede hem pratikte hem de teorikte eğitiyorsunuz. TOBB Lisemizin İtfaiyecilik Bölümünü Isparta'mıza kazandırmıştık. Okulumuzda yetişen çocuklarımız sizde stajlarını yapıyorlar. Güzel eğitimler veriyorsunuz. Çocuklarımız üst seviyede başarılı olarak mesleğe başlıyorlar. 312 yıldır ülkemize hizmet eden bu kurum, daha iyi teknolojiyle hizmet etmeye gayret gösteriyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya gelemeyen arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletmenizi istiyorum. Sağlık, afiyet içerisinde nice yıllar bu hizmetleri halkımıza yapmayı Rabbim bize nasip etsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.