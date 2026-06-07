Isparta Uluslararası Gül Festivali Devam Ediyor

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta Uluslararası Gül Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Kentin simgesi olan gülün tanıtımına katkı sunan festival kapsamında düzenlenen programlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin çeşitli etkinliklerle sürüyor. Kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve kültürel etkinliklerle festival coşkusu kentin dört bir yanına yayıldı.

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar stantları gezerken, yerel üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor. Özellikle gül ve gül ürünlerinin sergilendiği alanlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Moldova'dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri de festivale uluslararası renk kattı, yerli ve yabancı misafirler Isparta'nın kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Festival alanında kurulan stantlarda el sanatları ürünlerinden yöresel lezzetlere kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Vatandaşlar gün boyunca düzenlenen etkinliklere katılarak festival heyecanını yaşıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivalin hem şehir ekonomisine hem de turizmine önemli katkılar sunduğunu belirterek, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Festival boyunca konserler, kültürel etkinlikler, sergiler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli organizasyonlar devam edecek. Gül hasadının sürdüğü günlerde düzenlenen festival, Isparta'yı ziyaret eden misafirlere hem gül bahçelerini hem de şehrin kültürel değerlerini yakından tanıma imkanı sunuyor.