Isparta Valiliğinde personel için yangın eğitimi ve söndürme tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Isparta Valiliğinde personel için yangın eğitimi ve söndürme tatbikatı yapıldı

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Isparta Valiliğinde personel için yangın eğitimi ve söndürme tatbikatı yapıldı
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Isparta Valiliğinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında personele yangın çeşitleri, önleme, tahliye ve mücadele konularında eğitim verildi. Ardından yangın söndürme tatbikatı yapıldı; İşgücü Uyum Programı'nı tamamlayan personele belgeleri Vali Yardımcısı Özgödek takdim etti.

Isparta Valiliğinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında personelin acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla yangın eğitimi ve uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek başkanlığında, iş güvenliği uzmanı koordinasyonunda ve itfaiye personelinin katılımıyla düzenlenen eğitimde, yangın çeşitleri, yangınların önlenmesi, tahliye ve yangınla mücadele konularında bilgi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Öte yandan, İşgücü Uyum Programı kapsamında işe başlama ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele belgeleri, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA
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