İspir\'de Yaban Keçileri Tehlike Altında

Erzurum'un İspir İlçesinde Çoruh Vadisi'nde yaban keçilerinin tehlike altında olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre son dönemde Çoruh Vadisi'ndeki yaban keçilerinin yoğun olduğu bölgelerde, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucunda bazı hayvanların yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki doğal yaşamın ve ekosistemin korunması açısından büyük endişe ile karşılanıyor.

Bölge sakinleri, sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınması ve bu tür olayların tekrarının önlenmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Vatandaşlar, Çevre Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İspir Belediyesinin bu tür olaylara karşı daha etkin bir şekilde nasıl müdahale edebileceği konusunda tedbir alması gerektiğini ifade ettiler. - ERZURUM