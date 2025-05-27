İspir\'deki Perde Duvar Kısa Sürede Hasar Gördü, Yeniden Yapılacak

Erzurum'un İspir ilçesinde ilçe belediyesi tarafından yapılan duvar bir yıl geçmeden yıkılmaya başladı.

İspir ilçesi Gülhas mahallesi bölgesinde binaların arkasında yapılan perde duvarın kısa süre içerisinde hasar görmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Duvarda oluşan çatlamalar baskı yaparak binanın kazan dairesine zarar verdi.

Bölgede bulunan bina sakinlerinin tepkisi üzerine belediye yönetimi duvarın sökülerek yeniden yapılacağını bildirdi. - ERZURUM