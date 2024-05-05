İsrail, Al Jazeera'nın faaliyetlerini durdurma kararı aldı - Son Dakika
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Yerel

İsrail, Al Jazeera'nın faaliyetlerini durdurma kararı aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün yapılan oylamada, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. İsrail'de Nisan ayında aralarında Katar merkezli Al Jazeera'nin de bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı. İsrail hükümeti kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bir açıklama yapmadı.

05.05.2024 13:56
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün yapılan oylamada, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

İsrail'de Nisan ayında aralarında Katar merkezli Al Jazeera'nin da bulunduğu kanalların yayınlarını "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı. İsrail, yasanın onaylanmasının ardından ilk adımı attı. Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün yapılan oylamada Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. İsrail hükümeti kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Liderliğimdeki hükümet oybirliğiyle şu kararı aldı: Kışkırtıcı Al Jazeera İsrail'de kapatılacak" ifadelerini kullandı.

"Karar derhal yürürlüğe girecek"

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Jazeera aleyhindeki kararın imzalandığını kaydederek, "Karar derhal yürürlüğe girecek. Aylardır, İsrail'de faaliyet gösterememeleri için her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail, Al Jazeera'nın faaliyetlerini durdurma kararı aldı - Son Dakika

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