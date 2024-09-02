İsrail'de Genel Grev Nedeniyle Havalimanında Aksamalar Yaşanıyor - Son Dakika
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İsrail'de Genel Grev Nedeniyle Havalimanında Aksamalar Yaşanıyor

İsrail'de genel grev nedeniyle başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor. İsrail ordusunun dün Gazze'de 6 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamasının ardından İsrail işçi sendikası Histadrut, ülke genelinde genel grev çağrısı yapmıştı. Sendikaların ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ülke genelinde başlattığı genel grev nedeniyle başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'de greve gidildi. Uçuşların askıya alındığı havalimanında aksamalar yaşanıyor. Bagaj taşıma bantlarının çalışmadığı havalimanında çok sayıda yolcu kontuarların çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail hükümeti ise ülkenin en büyük sendikalarından Histadrut'un çağrısı ile iş yerlerini, okulları ve ulaşım sektörünü etkileyen genel grevin iptali için mahkemeye başvurmuştu. Grev 18.00'de son bulacak. Histadrut Başkanı Arnon Bar David, yarın sabah 06.00'da sona ermesi planlanan genel grevin bugün 18.00'de sona ereceğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv'den ABD'ye gerçekleştirilen 7 uçuşa izin verildiğini ancak diğer planlanan uçuşların grev engeline takıldığını duyurdu.

02.09.2024 12:56
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İsrail'de genel grev nedeniyle başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun dün Gazze'de 6 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamasının ardından İsrail işçi sendikası Histadrut, ülke genelinde genel grev çağrısı yapmıştı. Sendikaların ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ülke genelinde başlattığı genel grev nedeniyle başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'de greve gidildi. Uçuşların askıya alındığı havalimanında aksamalar yaşanıyor. Bagaj taşıma bantlarının çalışmadığı havalimanında çok sayıda yolcu kontuarların çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail hükümeti ise ülkenin en büyük sendikalarından Histadrut'un çağrısı ile iş yerlerini, okulları ve ulaşım sektörünü etkileyen genel grevin iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Grev 18.00'de son bulacak

Histadrut Başkanı Arnon Bar David, yarın sabah 06.00'da sona ermesi planlanan genel grevin bugün 18.00'de sona ereceğini açıkladı.

İsrail basını, Tel Aviv'den ABD'ye gerçekleştirilen 7 uçuşa izin verildiğini ancak diğer planlanan uçuşların grev engeline takıldığını duyurdu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'de Genel Grev Nedeniyle Havalimanında Aksamalar Yaşanıyor - Son Dakika

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