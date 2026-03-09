İsrail'den İran'a Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

09.03.2026 05:18
İsrail, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Karargahı'na saldırı düzenledi, 5 komutan öldürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava karargahına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail, İran rejimine ait askeri hedeflere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin askeri havacılık faaliyetlerini yönettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Karargahı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

"5 Kudüs Gücü komutanı öldürüldü"

Yapılan bir diğer açıklamada ise, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen hassas bir saldırıda İran Devrim Muhafızları'nın özel kuuvetleri Kudüs Gücü'nün 5 üst düzey komutanının öldürüldüğü aktarıldı. IDF dün, Kudüs Gücü'nün Lübnan'daki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

