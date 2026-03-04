İsrail'den İran'a Yeni Saldırı Dalgası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki hedeflere yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran'daki hedeflere yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran Hava Kuvvetleri, İran terör rejiminin fırlatma rampalarını, savunma sistemlerini ve diğer altyapısını vuruyor" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldiği görüldü. - TEL AVİV
