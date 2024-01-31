İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki tünellere deniz suyu pompaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri doğruladı.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma çerçevesinde toprak ve su yollarının analizinin yapıldığı, yeraltı sularının kirlenmesinin önlendiği öne sürüldü.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda Hamas'ın 700 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin edilen devasa tünel ağını yıkmayı hedefliyor. İsrailli yetkililer, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ın bazı rehinelerle birlikte Han Yunus'taki bir tünelde bulunan komuta merkezinde olduğunu düşünüyor.
ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin pazar günkü haberinde, yaklaşık 4 aydır süren çatışmaların ardından tünellerin yüzde 80'e yakın kısmının hala sağlam olduğu belirtilmişti.
WSJ: "Kurulan sistem birkaç hafta içinde tünelleri sular altında bırakabilir"
WSJ gazetesi, konuyla ilgili 4 Aralık'ta yaptığı ilk haberinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tünellere deniz suyu pompalamayı planladığını öne sürmüştü. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ordusunun kasım ayının ortalarında Gazze Şeridi'ndeki geniş tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için Şati Mülteci Kampı'nın yaklaşık 1,6 kilometre kuzeyinde büyük pompalardan oluşan bir sistem kurduğu, yerleştirilen en az 5 pompanın Akdeniz'den su çekebildiği ve saatte binlerce metreküp suyu taşıyarak birkaç hafta içinde tünelleri sular altında bırakabileceği ifade edilmişti. İsrail'in konuyu ABD'ye ilk olarak kasım ayı başında ilettiği, planın askeri açıdan ve çevreye olan etkisiyle ilgili tartışmalara yol açtığı aktarılmıştı.
"İsrail, Hamas tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı"
WSJ gazetesinin 13 Aralık'taki haberinde ise İsrail'in Gazze'de tünellere deniz suyu salmaya başladığı iddia edilmişti. Haberde, ABD'li yetkililerin İsrail ordusunun operasyonları hakkında bilgilendirildiği, operasyonun erken bir aşamada olduğu ve tünellere deniz suyu pompalanması taktiğinin hala değerlendirildiği öne sürülmüş, İsrail ordusunun söz konusu operasyonla ilgili ayrıntı vermekten kaçındığı aktarılmıştı.
IDF Sözcüsü Daniel Hagari, söz konusu planın Hamas'ın tünellerde sakladığı belirtilen rehinelere zarar verebileceği endişelerine yanıt vermiş, ordunun rehinelerin yerlerine ilişkin istihbarata dayanarak faaliyet gösterdiğini, onlara zarar verebilecek herhangi bir kasıtlı adım atmayacağını söylemişti. - TEL AVİV
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