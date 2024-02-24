İsrail'in bombaladığı Refah'ta siviller açlık ve korku altında - Son Dakika
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İsrail'in bombaladığı Refah'ta siviller açlık ve korku altında

İsrail\'in bombaladığı Refah\'ta siviller açlık ve korku altında

İsrail'in güvenli ilan etmesine rağmen bombaladığı Refah'a sığınan yüz binlerce sivil saldırıların yanı sıra açlık ve korku altında hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne giremeyen insani yardımlar sivillere ulaşmıyor. Refah'ta hayata tutunmaya çalışan siviller temiz su, gıda ve battaniye sıkıntısı çekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Refah'taki kamplarda 600 bin çocuğun gıda ve ilaca ulaşamadan son derece tehlikeli şartlarda yaşadığını açıklamıştı.

24.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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İsrail'in güvenli ilan etmesine rağmen bombaladığı Refah'a sığınan yüz binlerce sivil saldırıların yanı sonra açlık ve korku altına hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yüz binlerce sivilin sığındığı Refah kentini bombalamaya devam ediyor. İsrail saldırılarına ara vermezken Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı Refah'ta 1.5 milyon sivil zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne giremeyen insani yardımlar sivillere ulaşmıyor. Refah'ta hayata tutunmaya çalışan siviller temiz su, gıda ve battaniye sıkıntısı çekiyor.

"Battaniyeler yetmiyor"

Han Yunus'tan Refah'a göç etmek zorunda kalan Akram Hamdouna, bir çadırda kaldıklarını ifade ederek "Temiz su sıkıntısı yaşıyoruz ve battaniyeler yetmiyor. Çadırlar yağmur sularını damlattığı için yaşamaya uygun değil. Çok üşüyorum" dedi. Hamdouna, gıda ve ilacın da kendilerine ulaşamadığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Refah'taki kamplarda 600 bin çocuğun gıda ve ilaca ulaşamadan son derece tehlikeli şartlarda yaşadığını, İsrail ordusunun saldırılarına başladığı günden bu yana Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını ve yardımların yeterince ulaşmadığını açıklamıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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