İsrail\'in Gazze\'deki Saldırısında 73 Ölü

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İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehrine düzenlediği saldırılarda en az 73 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail, sivillere yönelik bir katliam daha gerçekleştirdi. Gazze yönetimi basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehrine yapılan İsrail saldırılarında en az 73 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güçlerinin kalabalık yerleşim bölgelerini hedef aldığı belirtilirken, ölenler arasında kadın ve çocukların olduğu açıklandı. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Bu bir soykırım ve etnik temizlik savaşıdır. İşgalci güçler Beyt Lahya'da korkunç bir katliam gerçekleştirmiştir" denildi. - GAZZE