İsrail'in Gazze'deki Zorla Yerinden Etmeleri Savaş Suçu - Son Dakika
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Yerel

İsrail'in Gazze'deki Zorla Yerinden Etmeleri Savaş Suçu

HRW, İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze'deki sivilleri zorla yerinden ettiğini raporladı.

14.11.2024 12:59
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İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporda, İsrail yetkililerinin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki sivilleri sürekli zorla yerinden ederek savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında 154 sayfalık "Umutsuz, Aç ve Kuşatılmış: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda yaşayan sivillerin yerlerinden edilmesine yalnızca istisnai durumlarda, zorunlu askeri nedenlerle veya halkın güvenliği için izin verildiği ve yerinden edilen siviller için güvenlik önlemleri ve uygun konaklama koşulları sağlanması gerektiği vurgulandı. İsrail'in Filistinlilerin neredeyse tamamını birden fazla kez kitlesel olarak göçe zorlamasını haklı çıkaracak makul ve zorunlu bir askeri neden olmadığı belirtilen raporda, tahliye emirlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak yerine ciddi zararlara neden olduğu ve yalnızca korkuya yol açtığı kaydedildi. Raporda, İsrailli yetkililerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinli sivillerin kitlesel ve zorla yerinden edilmesine yol açarak savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği ifade edildi.

"İsrail'e silah satışı durdurulmalı"

Tahliye emirlerinin tutarsız, yanlış, çok sık olduğu ve sivillere bölgeyi boşaltmaları için yeterli süre verilmediği vurgulanan raporda, engelli kişilerin ve yardım almadan bölgeden ayrılamayan sivillerin ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı kaydedildi. Raporda İsrail'in bölgedeki çatışmalar sona erdiğinde yerinden edilen sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekilerek, İsrail'in bunun yerine Gazze'nin büyük bir bölümünü yaşanmaz hale getirdiği belirtildi.

Hükümetlerin hedefli yaptırımlar ve önlemler alması çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'e silah satışının durdurulması gerektiği, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının ise zorunlu göç ve halkın geri dönüş hakkının engellenmesini insanlığa karşı bir suç olarak soruşturması gerektiği kaydedildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze'deki Zorla Yerinden Etmeleri Savaş Suçu - Son Dakika

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