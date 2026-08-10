İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 6 kişi yaralandı, toplam can kaybı 73 bin 384'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 6 kişi yaralanırken saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 384'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 6 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 258'e, yaralı sayısı 4 bin 145'e ulaştı. Bulunan toplam ceset sayısı ise 807 olarak açıklandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 386'ya, yaralı sayısı 174 bin 256'ya yükseldi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İsrail, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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