Gazze'de Ölü Sayısı 40 Bini Geçti

Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye, yaralıların sayısı ise 94 bin 761'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 338 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 972'ye, yaralıların sayısının 94 bin 761'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE