Gazze'de Can Kaybı 40 Bini Geçti - Son Dakika
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Yerel

Gazze'de Can Kaybı 40 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 988'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 825'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

09.09.2024 16:24
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 988'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 825'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 339 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 988'e, yaralıların sayısının 94 bin 825'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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