İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kırklareli'nde protesto edildi.

Gazze'nin orta ve güney kesimini hedef alan İsrail'in saldırıları Kırklareli'nde protesto edildi. Protesto için Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir araya gelen grup önce basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını Müslüm Karaca yaptı. Karaca, 19 Ocak'ta alınan ateşkes anlaşmasını bozan İsrail'in Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlediğini belirterek, "Son olarak bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Basın açıklamasının ardından topluluk Filistin ve Türk bayrağı asılı araçlarınla konvoy gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ