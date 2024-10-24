İsrail'in İran'a Saldırısı Sızıntı Nedeniyle Gecikti

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Birleşik Krallık merkezli The Times gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail belgelerinin sızdırılmasının bazı stratejilerin değiştirilmesi ihtiyacı nedeniyle saldırıyı geciktirdiğini belirtti.

İsrail'in İran'a misilleme saldırısına ilişkin hazırlıkları içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturma başlatmıştı. İsrail'in askeri faaliyetlerine ilişkin uydu görüntülerinin analizini içeren söz konusu gizli belgelerin sızdırıldığı mı yoksa bilgisayar korsanları tarafından mı ele geçirildiği bilinmezken, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısını ertelemek zorunda kaldığı iddia edildi. Birleşik Krallık merkezli The Times gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, sızdırılan belgelerde muhtemel hedeflerin isimleri verilmemiş olsa da verilen ayrıntıların İran'ın belirli saldırı modellerini anlamasına yardımcı olabileceği kaydedildi. İsrail'in alternatif bir plan geliştirdiği ancak planı uygulamadan önce saldırılarını sürdürdüğü kaydedilen haberde, "Belgelerin sızdırılması bazı stratejilerin değiştirilmesi ihtiyacı nedeniyle saldırıyı geciktirdi. Bir misilleme olacak ama bu olması gerekenden daha uzun sürdü" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İran'a saldırı planlarını değerlendiren ABD'ye ait gizli istihbarat belgeleri, 18 Ekim'de sosyal medya üzerinden yayılmıştı. - LONDRA