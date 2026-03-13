İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 6 Ölü

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ı hedef alan son saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesindeki Ain Ebel kasabasına gerçekleştirilen bir İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Sur bölgesindeki Barish kasabasını hedef alan bir diğer İsrail saldırısında da 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail, Lübnan'ı vurmuştu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un banliyölerine ve ülkenin güneyine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların Hizbullah'a ait karargahları ve askeri altyapıları hedef aldığını öne sürmüştü. - BEYRUT