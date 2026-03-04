İsrail'in Lübnan Saldırısında 10 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan Saldırısında 10 Ölü

04.03.2026 07:27
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'a düzenlediği saldırıların bilançosu netleşmeye başladı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; Beyrut'un güneyindeki Aramoun ve Saadiyat bölgelerine düzenlenen İsrail hava saldırılarında en az 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Baalbek kentinin El Matraba mahallesini hedef alan bir diğer diğer saldırıda ise en az 4 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Her iki saldırı sonrasında çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın yanı sıra Lübnan'a da geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığı kaydedilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Yerel, Son Dakika

07:35
